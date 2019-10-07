https://static.news.ru/photo/4952a640-e8d6-11e9-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Граждане России, которые попали в список подозреваемых в терроризме и экстремизме, станут получать из зарплаты сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму. С таким предложением выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Как сообщает « Интерфакс », сейчас фигуранты списка могут в месяц снимать с заблокированного счёта не более 10 тысяч рублей на одного члена семьи. Эту сумму утвердили ещё в 2013 году,

Получается, что наказание все ужесточается и ужесточается, хотя буквы те же. Мне это кажется не очень корректным, поэтому я и решил написать письмо в администрацию президента, — приводит агентство слова главного редактора портала Roem.ru Юрия Синодова.

В свою очередь аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов отметил, что привязка лимита к региональному прожиточному минимуму облегчит положение москвичей, где этот показатель больше 17 тысяч рублей, но не поможет жителям регионов. Он добавил, что в список террористов люди могут попасть до суда за твит или репост в соцсетях. Это наказание, по его мнению, фактически лишит подозреваемых средств к существованию. Сейчас, по данным Росфинмониторинга, в перечне террористов и экстремистов больше девяти тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что террористы смогут подать заявление на получение гражданства РФ.