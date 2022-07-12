Терапевт рассказала, какие болезни можно определить по цвету губ Терапевт Голубенко рассказала, какие болезни можно определить по цвету губ

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Врач-терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко рассказала, как по губам можно распознать у человека некоторые болезни. По ее словам, изменение их состояния могут быть вызваны как неграмотным уходом, так и более серьезными проблемами. Об этом она сообщила изданию «Доктор Питер».

Как заявляет специалист, побледневшие губы могут свидетельствовать об анемии, вызванной нехваткой железа, а также витаминов B9 и B12.

При недостатке гемоглобина эритроциты переносят меньше кислорода к тканям, особенно в области кожи и слизистых, поэтому губы тоже получают меньше кровоснабжения, бледнеют и сохнут, — подчеркивает она.

По ее мнению, в случае обнаружения подобного дефект, необходимо посетить врача, чтобы тот составил индивидуальный курс лечения.

Трещинки в уголках губ могут указывать на развитие серьезных хронических заболеваний вследствие дефицита витаминов группы B. Также подобные дефекты появляются при гормональном дисбалансе, обезвоживании организма и даже в результате заражения инфекционными заболеваниями. Чтобы сделать конкретный вывод, врач советует проверить состояние своей иммунной системы.

Непривычный цвет губ, будь то ярко-красный или синюшный, может являться следствием одного из патологических заболеваний.

Ярко-красный, почти бордовый оттенок губ может возникать при гипертонии, поражениях почек. Синюшные губы, особенно с выделяющейся синеватой каймой — это проблемы с кровообращением по малому кругу. Это возможно при пороках, сердечной недостаточности, миокардите, — отмечает Голубенко.

Желтый же цвет, по ее словам, зачастую проявляется у заядлых курильщиков.

Опухание губ может являться аллергической реакцией на тот или иной продукт. Также губы могут надуваться в связи с задержкой жидкости и развитием отеков.

Говоря о появившихся на губах язвочках, ранках и пузырьках, терапевт сообщает, что это является ярким отличительным признаком герпеса. Кроме этого, могут быть обнаружены и другие причины.

Есть и масса других неприятностей — стрептодермия, молочница. Кроме того, на губах могут проявляться пузырьковые высыпания при аллергии, особенно если раздражитель длительно контактировал с полостью рта и губами, — утверждает Голубенко.

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