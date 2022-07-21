Терапевт рассказал, как снизить риск возникновения инфаркта Терапевт Ледовский посоветовал заниматься спортом для снижения рисков инфаркта

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Существенно снизить риск возникновения инфаркта поможет физическая нагрузка, терапевт Владислав Ледовский напомнил, что каждый человек в течение недели должен уделять либо 2,5 часа умеренным нагрузкам, либо 75 минут — интенсивным. В разговоре с Pravda.Ru он уточнил, что прогулки до работы и обратно не считаются.

Физическая нагрузка — это тот фактор, который точно снижает риск развития ИБС и других заболеваний. Каждому человеку в течение недели необходимы умеренные нагрузки (суммарно 150 минут) либо интенсивные тренировки (суммарно 75 минут). В идеале нужно заниматься каждый день. При этом ежедневные передвижения от дома до работы и обратно не считаются, — отметил Ледовский.

Он также порекомендовал придерживаться сбалансированной диеты с содержанием фруктов и овощей. По его мнению, желательно съедать не менее 500 граммов этих продуктов ежедневно. Ледовский также считает, что в вопросе профилактики инфаркта крайне важно отказаться от курения и регулярно посещать специалиста. Более того, стоит следить за своей массой тела, так как лишний вес повышает риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее невролог Павел Кереша заявил, что летом увеличивается риск гипертонических кризов со смертельным исходом. Он объяснил, что из-за резкого повышения температуры может обостриться ишемическая болезнь сердца или мозга, особенно опасные для мужчин. Чтобы защитить себя, врач посоветовал внимательно следить за артериальным давлением и употреблять легкую пищу, в том числе овощи и фрукты.