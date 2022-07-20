Названо заболевание, способное привести к смерти летом Невролог Кереша: летом увеличивается риск гипертонических кризов со смертельным исходом

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Летом увеличивается риск гипертонических кризов со смертельным исходом, предупредил мануальный терапевт и невролог Павел Кереша в разговоре с Pravda.Ru. Он объяснил, что из-за резкого повышения температуры может обостриться ишемическая болезнь сердца или мозга, особенно опасные для мужчин. Чтобы защитить себя, врач посоветовал внимательно следить за артериальным давлением и употреблять легкую пищу, в том числе овощи и фрукты.

Надо уметь контролировать свое давление. Одна из причин инфарктов и инсультов — осложнение гипертонической болезни. Поэтому надо избегать тяжелой пищи, то есть пищи животного происхождения. Лето предрасполагает все-таки есть растительную пищу, — сказал Кереша.

Он добавил, что нужно осознанно выбирать время для загара, так как облучение с 11 до 16 часов способно привести к злокачественным опухолям кожи.

Невролог Александр Евдокимов ранее заявил, что проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушения работы почек, функций эндокринной системы и ожирение могут стать причиной развития гипертонии. Эксперт пояснил, что гипертония может быть самостоятельным заболеванием, а может быть вторичной, когда она является симптомом другого заболевания. Он добавил, что после 40 лет начинают страдать от гипертонии более 60% людей.