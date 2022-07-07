Названы факторы, приводящие к гипертонии Невролог Евдокимов рассказал про факторы, приводящие к гипертонии

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Невролог Александр Евдокимов заявил, что проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушения работы почек, функций эндокринной системы и ожирение могут стать причиной развития гипертонии. Эксперт пояснил, что гипертония может быть самостоятельным заболеванием, а может быть вторичной, когда она является симптомом другого заболевания. Он добавил, что более 60% людей после 40 начинают страдать от гипертонии, пишет URA.RU.

Наиболее частой причиной повышения давления является проблема в шейном отделе позвоночника. В классической кардиологии в первую очередь ставят нарушения работы почек, эндокринной системы — надпочечников, щитовидной железы, а также ожирение, — рассказал Евдокимов.

Он отметил, что от гипертонии первой и второй степени можно избавиться при отказе от вредных привычек, умеренной физической нагрузки, и соблюдении режима труда и отдыха.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.