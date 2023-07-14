Терапевт раскрыла основные ошибки пожилых, опасные для здоровья Терапевт Романенко назвала самолечение одной из ошибок пожилых, опасных для здоровья

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Самолечение является одной из основных ошибок пожилых, опасных для здоровья, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Она уточнила в беседе с «Москвой 24», что люди в возрасте часто пьют лекарства, которые не сочетаются между собой, ухудшая или ослабляя действие друг друга, или же прислушиваются в данном вопросе к советам знакомых.

Когда лекарства принимаются вместе, они могут не сочетаться либо ослаблять или ухудшать действие друг друга. Здесь нужна помощь специалиста. <...> Лекарства — это не пищевые продукты, они должны приниматься строго по показаниям, — пояснила терапевт.

По словам специалиста, пожилым также нужно умеренно заниматься физической активностью. Романенко предупредила, что малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные нагрузки негативно влияют на организм пожилых. Терапевт подчеркнула, что прогулки улучшают работу сердца и восполняют недостаток витамина D.

Есть и другая крайность — пожилые люди берут на плечи рюкзак, сумку, тележку и едут в магазин, на дачу и там начинают работать как двадцать лет назад. Это опасно тем, что могут быть травмы, — предупредила врач.

Специалист также порекомендовала людям в возрасте разнообразить питание. Она отметила, что у пожилых часто происходит нарушение белкового обмена из-за большого количества углеводов в рационе. Это чревато утратой мышечной массы. Питание должно быть сбалансированным, чтобы избежать этого, заключила Романенко.

Кардиолог Вячеслав Колиев ранее рассказал, что занятия спортом могут помочь скинуть 10–15 лет. По его словам, для людей в возрасте физическая активность крайне необходима для укрепления мышц и костной ткани. Кроме того, спорт снизит риски падений и получения травм, а также замедлит процессы старения.