Пожилым рассказали, как скинуть 15 лет Кардиолог Колиев: спорт поможет пожилым скинуть 15 лет

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Регулярные занятия спортом в течение года позволят пожилым людям скинуть 10–15 лет, рассказал врач-кардиолог Вячеслав Колиев. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что для людей в возрасте физическая активность крайне необходима для укрепления мышц и костной ткани. Кроме того, спорт снизит риски падений и получения травм, а также замедлит процессы старения.

В старшем возрасте физическая активность крайне необходима человеку. Она позволяет укрепить мышцы, костную ткань, снизить вероятность падения, травм, замедлить процессы старения и увеличить повседневную независимость, — подчеркнул кардиолог.

По словам врача, не стоит сразу же приступать к интенсивным занятиям, особенно при наличии лишнего веса. Колиев пояснил, что для пожилых опасна высокая нагрузка на суставы. Он порекомендовал делать акцент на длительности занятий: это обеспечит наибольший расход калорий. Через 30 минут после ходьбы, плавания или езды на велосипеде происходит затрата энергии из жировой ткани. Оптимально тратить полтора-два часа на тренировку, заключил специалист.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, что норма мяса в рационе пожилых должна составлять 100–120 г в день. По его словам, лучше всего употреблять мясо курицы, индейки или перепела.