Терапевт перечислила наиболее опасные для здоровья виды дикого мяса Терапевт Чернышова назвала мясо медведя, лося и дикой утки наиболее опасным для здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Медвежатина, лосятина, а также мясо дикой утки являются наиболее опасной дичью для здоровья человека, рассказала в беседе с «Царьградом» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, первенство в этом перечне держит мясо медведя, поскольку при его употреблении высок риск заражения трихинеллезом — паразитарным заболеванием, возбудителями которого являются небольшими черви, проникающие в мышечные ткани.

Они на вид как маленькие рисинки, их не видно практически, но они в плотной оболочке, — уточнила терапевт.

По ее словам, трихинеллез у людей сопровождается высокой температурой и болями в мышцах вплоть до полной их дисфункции и поражения центральной нервной системы. Пациентам требуется оперативное и грамотное лечение.

Кроме того, при употреблении мяса диких уток есть риск заражения саркоцистозом, продолжила врач. Болезнь может протекать как бессимптомно, так и с высокой температурой или нарушением пищеварения, особенно осторожными следует быть людям с ослабленным иммунитетом.

Что касается мяса лосей, то паразитов в нем обычно не содержится, однако организм может негативно отреагировать на содержащиеся в лосятине белки при мочекаменной болезни, панкреатите или при проблемах с обменом веществ, подчеркнула Чернышова. При отравлении дичью специалист порекомендовала немедленно обращаться к врачам.

Ранее врач-терапевт Грант Шехян рассказал, что переносчиками трихинеллеза могут быть до 90% медведей. Об опасности медвежатины заговорили после того, как в Забайкалье в результате употребления этой дичи трихинеллезом заболели 11 человек.