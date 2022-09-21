Терапевт назвал симптомы заболеваний щитовидной железы Врач Хухнев: на проблемы с щитовидной железой указывают отечность и вялость

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Симптомами проблем с щитовидной железой являются отечность, вялость и недостаток энергии, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев «Москве 24». По его словам, при сниженной функции этого органа у человека разовьется гипотиреоз, он будет набирать вес и часто мерзнуть. И наоборот, при гиперфункции — похудеет, будет плаксивым и нервным.

Если человек будет долго находиться под избыточным действием гормонов щитовидной железы, у него будет тиреотоксикоз. Ресурсы органов при такой нагрузке будут быстрее расходоваться. В частности, сердце, орган-мишень, страдает при гипертиреозе, — сказал терапевт.

Хухнев отметил, что при гиперфункции щитовидной железы человек худеет, потеет, кожа сохнет. Человек может излишне нервничать, часто плакать и иметь учащенное сердцебиение. Врач рекомендует при наличии вышеперечисленных симптомов обратиться к специалисту и сдать анализ на определение гормонов щитовидной железы, так как если заболевание не лечить, могут быть серьезные последствия.

Диетолог Наталья Зубарева ранее заявила, что проблемы в работе щитовидной железы являются основной причиной невозможности похудеть. Эксперт пояснила, что из-за неправильной работы органа замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир. По её словам при гипотиреозе человек становится малоподвижным, а даже самая низкокалорийная еда приводит к набору веса.