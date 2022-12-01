Терапевт перечислил симптомы менингита Терапевт Гайфутдинов назвал симптомами менингита головную боль и светочувствительность

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Невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что менингитом называют воспаление мозговой оболочки, передает «360». Симптомами этой болезни являются головная боль, светочувствительность и стандартные признаки инфекции — температура, боль в мышцах и слабость, объяснил эксперт. Он отметил, что вспышки заболеваемости менингитом появляются на регулярной основе.

Периодически эти вспышки возникают, на регулярной основе. Болезнь имеет свою четко очерченную клиническую картину. Это головная боль, а предшествует ей, как правило, инфекционное начало — с температурой, болями в мышцах, суставах — то, что мы называем интоксикацией, слабостью, снижением внимания, нарушением сна, — рассказал Гайфутдинов.

Заболевание менингитом способно привести к потери речи, нарушению движений и обездвиживанию больного, рассказала терапевт Людмила Лапа. По ее словам, тяжелые последствия возможны, если не распознать болезнь на ранней стадии и не начать лечение вовремя. Эксперт предупредила — если воспаление разовьется, оно может распространиться по всему мозгу, что может привести к летальному исходу или серьезным нарушениям в жизнедеятельности человека по выздоровлении.

28 ноября сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Родственники кладовщиков заявили, что более 30 человек распределили по инфекционным отделениям больниц Красногорска, Дедовска и Истры. По данным канала, многие из них попали в реанимацию.

Позже в Роспотребнадзоре, ссылаясь на данные Института дезинфектологии, пояснили, что риск заражения менингитом при получении посылки со склада маркетплейса Ozon отсутствует, поскольку возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.