В Роспотребнадзоре оценили риск заражения менингитом через посылки Ozon Институт дезинфектологии Роспотребнадзора: риска заразиться менингитом через посылки Ozon нет

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Риск заражения менингитом при получении посылки со склада маркетплейса Ozon отсутствует, поскольку возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов, сообщили в Telegram-канале «Ваш Роспотребнадзор» со ссылкой на Институт дезинфектологии ведомства. Специалисты Роспотребнадзора провели на складе Ozon полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Для людей, получивших посылки со склада OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует, — говорится в сообщении.

В Институте отметили, что на складе Ozon специалисты обработали все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими. Также было проведено обеззараживание воздуха.

28 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Родственники кладовщиков заявили, что более 30 человек распределили по инфекционным отделениям больниц Красногорска, Дедовска и Истры. По данным канала, многие из них попали в реанимацию.