Теплица перестанет «варить» урожай: дачники спасают овощи обычным проветриванием

Многие дачники старательно поливают и подкармливают растения, но забывают о самом простом — свежем воздухе. А ведь именно правильное проветривание помогает защитить томаты и огурцы от жары, грибка и слабого роста.

Форточки лучше открывать утром, пока в теплице еще прохладно. Опытные огородники советуют не ограничиваться одной стороной: горячий воздух должен свободно выходить, поэтому окна открывают друг напротив друга.

В дождливую погоду верхние люки прикрывают, а боковые оставляют слегка открытыми. Если на улице холоднее +10 градусов, проветривание сокращают, чтобы растения не переохладились.

Тем, кто редко бывает на даче, помогают термоприводы. Они сами открывают форточки при повышении температуры. Благодаря постоянному воздухообмену листья остаются крепкими, а риск грибковых болезней заметно снижается.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после регулярного проветривания томаты стали реже болеть. Она также советует не поливать растения днем в жару — из-за высокой влажности грибок развивается намного быстрее.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.