Теперь даже внезапные гости — не проблема: трачу на этот пирог минимум времени, а вкус всегда покоряет

Этот пирог я впервые приготовил, когда нужно было срочно накормить нежданных гостей, а времени на готовку почти не оставалось. Меня поразило, как из самых простых продуктов получается такое сытное и аппетитное блюдо. Теперь это мой надежный вариант, когда хочется вкусного ужина без долгой возни на кухне.

Для пирога мне нужно: 600 г говяжьего фарша, 1 луковица, 2 листа лаваша, 2 яйца, 100 г сыра моцареллы, 2 столовые ложки майонеза, 3 столовые ложки сметаны, специи и зелень. Фарш я обжариваю с мелко нарезанным луком, добавляю соль, перец, чайную ложку сухого чеснока, половину чайной ложки паприки и мясную приправу.

Для заливки взбиваю яйца с майонезом, сметаной и тертым сыром. В форму для запекания выкладываю лист лаваша, распределяю на нем мясную начинку и накрываю вторым листом. Заливаю все яично-сырной смесью и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Подаю горячим, нарезав на порции и посыпав свежей зеленью.

