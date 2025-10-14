Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:44

Теперь даже внезапные гости — не проблема: трачу на этот пирог минимум времени, а вкус всегда покоряет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог я впервые приготовил, когда нужно было срочно накормить нежданных гостей, а времени на готовку почти не оставалось. Меня поразило, как из самых простых продуктов получается такое сытное и аппетитное блюдо. Теперь это мой надежный вариант, когда хочется вкусного ужина без долгой возни на кухне.

Для пирога мне нужно: 600 г говяжьего фарша, 1 луковица, 2 листа лаваша, 2 яйца, 100 г сыра моцареллы, 2 столовые ложки майонеза, 3 столовые ложки сметаны, специи и зелень. Фарш я обжариваю с мелко нарезанным луком, добавляю соль, перец, чайную ложку сухого чеснока, половину чайной ложки паприки и мясную приправу.

Для заливки взбиваю яйца с майонезом, сметаной и тертым сыром. В форму для запекания выкладываю лист лаваша, распределяю на нем мясную начинку и накрываю вторым листом. Заливаю все яично-сырной смесью и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Подаю горячим, нарезав на порции и посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Эти три топовых сорта томатов устойчивы к болезням и не боятся жары — посадили и забыли, десятки кг с куста
Общество
Эти три топовых сорта томатов устойчивы к болезням и не боятся жары — посадили и забыли, десятки кг с куста
Масштабная денежная реформа: всех, кто пользуется СБП, ждет новый способ оплаты
Общество
Масштабная денежная реформа: всех, кто пользуется СБП, ждет новый способ оплаты
Осенью бросаю столовую ложку в воду — и поливаю землю: никакой фитофторы в теплице
Общество
Осенью бросаю столовую ложку в воду — и поливаю землю: никакой фитофторы в теплице
Секрет идеального печенья: эти шоколадные «Бруки» получаются с первого раза
Общество
Секрет идеального печенья: эти шоколадные «Бруки» получаются с первого раза
Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество
Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
еда
рецепты
пироги
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.