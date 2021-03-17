Тело в дело: что показывают на скандальной анатомической выставке в Москве

Последний день Масленицы традиционно отмечается в России сжиганием чучела, символизирующего окончательный уход зимы и вступление весны в свои права.

Пандемия коронавируса не смутила россиян, и они дружно поспешили сжечь символ зимы. В арт-парке «Никола-Ленивец», известном своими неординарными огромными эко-инсталляциями, специально по такому случаю возвели гигантский деревянный «замок корона-людоеда» и...