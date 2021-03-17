Тело в дело: что показывают на скандальной анатомической выставке в Москве

В столице в одном из павильонов ВДНХ проходит анатомическая выставка Гюнтера фон Хагенса.
Посетители могут воочию увидеть во всех подробностях реальные тела мёртвых людей, забальзамированные уникальным способом. Выставка стала объектом жёсткой критики ряда общественных организаций. Об экспозиции, в частности, гневно отозвался глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, назвав её «некрасивой историей».
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru