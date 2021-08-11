Соловьёв потребовал посадить экс-посла за оскорбление Жириновского

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал высказывания экс-посла Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияра Вагабзаде в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и всех россиян. Дипломат в своем видеообращении обозвал главу ЛДПР и «его нацию» вонючими животными. Соловьев на своём YouTube-канале заявил, что Вагабзаде должен быть в тюрьме.

Телеведущий назвал посла провокатором, чья цель — спровоцировать войну России и Азербайджана.

Я хотел бы увидеть реакцию — крайне жёсткую — властей Азербайджана. У них для этого есть все возможности. Я считаю, они должны его выдать на территорию Российской Федерации. <...> Он должен сидеть в России, в российской тюрьме! — высказался Соловьёв.

Экс-посла возмутили недавние слова Жириновского в адрес Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева. В эфире радио „Комсомольская правда“ глава ЛДПР сказал, что Россия должна вернуться на все территории СССР.

Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (...) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно, – заявил Вагабзаде.

Министерство иностранных дел Азербайджана ранее вызвало временного поверенного в делах РФ из-за высказываний Владимира Жириновского.