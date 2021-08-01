Российского представителя вызвали в МИД Азербайджана из-за Жириновского

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашён в МИД. В ходе встречи была выражена серьёзная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием <...> Жириновского, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что претензии возникли к словам, которые политик произнёс в эфире одного из телеканалов 30 июля.

В Азербайджане посчитали, что поведение члена Госдумы «неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнёрства между странами». Их назвали провокационными и безответственными, а их целью — нанесение ущерба взаимоотношениям государств.

В связи с инцидентом противоположной стороне была передана нота МИД Азербайджана, — заключили в министерстве.

Лидер ЛДПР накануне раскритиковал Азербайджан и президента республики Ильхама Алиева.

Ранее Жириновский заявил, что у него плохие отношения с президентом Владимиром Путиным. Он объяснил это именем главы государства.