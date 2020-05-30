Телеведущий Лев Новожёнов предсказал всплеск разводов после пандемии

https://static.news.ru/photo/297260ea-a26c-11ea-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Лев Новожёнов Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

В России после окончания пандемии произойдёт всплеск разводов. Такое мнение высказал телеведущий Лев Новожёнов.

По его словам, люди не могут всё время находится на глазах друг у друга. А сейчас россиянам приходится сидеть дома, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции. Это непереносимое испытание.

Крепкий брак все-таки предполагает свободу. Когда тебя насильно привязывают к дому — пускай даже очень любимое лицо, все равно хочется отдохнуть и переменить картину жизни, — отметил журналист.

Сам Новожёнов уже 38 лет счастлив в браке с последней супругой. Он признался, что их союз крепок, потому что возлюбленная всегда давала ему свободу, пишет «АиФ».

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей.

Как ранее писал NEWS.ru, затянувшийся карантин может спровоцировать рост женского алкоголизма в России, с таким заявлением выступил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Главная причина — участившиеся случаи домашнего насилия в семьях. Побои и оскорбления супруга провоцируют женщин искать спасение в алкоголе.