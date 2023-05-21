Telegram-канал Елены Блиновской взломали второй раз за неделю Мошенники снова взломали канал Блиновской и собирают деньги «на адвоката»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Сообщения о сборе средств на адвоката появились в Telegram-канале Елены Блиновской в результате взлома, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на команду коуча. Опубликованные в первой половине дня сообщения до сих пор висят в канале блогерши. Получателем средств для оплаты адвокатских услуг при этом указан некто Заир Янгаев. В следующем за реквизитами сообщении Блиновская якобы благодарит всех, кто оказывает ей помощь.

Меня окружают невероятные, удивительные люди. Спасибо вам за поддержку и теплые слова. В это трудное время вы рядом со мной, я безгранично благодарна каждому из вас, — пишут злоумышленники от лица блогерши.

Ни самой Блиновской, ни представителям ее команды не разрешается публиковать посты в соцсетях. Такова одна из мер пресечения, которая предписана ей судом из-за дела о неуплате налогов.

16 мая в аккаунте Блиновской появились сообщения с рекламой от ее имени. Незадолго до ареста Блиновская предупредила подписчиков, что в комментариях орудуют мошенники. Они рассказывают о ее якобы новых проектах и просят перейти по ссылкам.

15 мая Следственный комитет предъявил обвинение Алексею Блиновскому — супругу коуча. Его обвиняют в соучастии в неуплате налогов. До этого мужчина проходил свидетелем по делу жены.