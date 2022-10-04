Генпрокуратура проверит оскорбляющий россиян пост Пугачевой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачёва

Генеральная прокуратура России получила заявление с просьбой проверить публикацию певицы Аллы Пугачевой, в которой она оскорбила раскритиковавших ее россиян, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что жалобу написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он просит ведомство проверить пост артистки на предмет возбуждения ненависти и вражды.

Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки правонарушения, а именно возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, — написал Бородин в своем обращении.

Он считает, что певица должна быть лишена всех государственных наград за негативные высказывания в отношении россиян и политики государства. По его мнению, Пугачеву нужно проверить на предмет иностранного финансирования и при необходимости признать иноагентом.

Пугачева написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) следующее сообщение: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

16 сентября Минюст РФ внес мужа Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом.

В свою очередь Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иноагентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».