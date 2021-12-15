Дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. Как подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за год, с октября 2020-го по октябрь 2021 года, потребность предприятий в кадрах увеличилась почти на четверть. Между тем опрошенные NEWS.ru эксперты разошлись во мнении: одни считают проблему чересчур преувеличенной, другие уверены — решить вопрос нехватки сотрудников крайне сложно. Наиболее очевидный путь — нарастить приток мигрантов. Однако и этот вариант несёт в себе немало рисков: как социально-политических, так и экономических.

«Ситуация кардинально поменялась»

Если верить свежему исследованию, то ситуация на рынке труда сейчас выглядит довольно неожиданно. Аналитики утверждают: если ещё год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная. Выяснилось, что открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу. По данным FinExpertiza, безработица находится на историческом минимуме — 4,3%, при этом национальная экономика испытывает острейшую нехватку кадров, которых неоткуда взять.

Руководитель одной из поволжских строительных компаний Сергей Николаев в разговоре с NEWS.ru подтверждает: на рынке образовался тотальный дефицит работников.

У нас несколько открытых вакансий, но найти работников не можем. Разговариваю с коллегами — у них аналогичная ситуация. То есть если из компании сегодня уходит человек, то заменить его некем, те времена, когда за дверью стояла очередь, похоже, ушли, — объясняет собеседник издания.

Согласно результатам проведённого исследования, из всех вакансий около 68% приходится на «рабочие» специальности. Однако экономике не хватает не только синих, но и белых воротничков.

По мнению руководителя Лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого, причин тут несколько. Ключевая из них отнюдь не нехватка рабочих рук, которая ранее была связана с карантинными ограничениями.

Мы максимально остро столкнулись с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста. Плюс, конечно, ситуацию дополнительно усугубил произошедший во время пандемии отток трудовых мигрантов. Всё это в совокупности привело к серьёзному дефициту работников сразу в ряде сфер — строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ, — пояснил NEWS.ru Неживой.

Наиболее сильный кадровый голод традиционно испытывает Москва: в октябре 2021 года столичным предприятиям не хватало почти 150 тысяч сотрудников. Второе и третье место с большим отрывом заняли Красноярский край (региональные предприятия уведомили службу занятости о 95,5 тысячи открытых вакансий) и Ростовская область (72,3 тысячи вакансий). Далее следуют Амурская область (70,8 тысячи вакансий), Иркутская область (70 тысяч вакансий), Московская область (68,4 тысячи вакансий), Краснодарский край (67,9 тысячи вакансий), Приморский край (67,6 тысячи вакансий), Нижегородская область (64,8 тысячи вакансий), а также Татарстан (61,7 тысячи вакансий). По оценкам FinExpertiza, на эти 10 регионов пришлось около 40% общероссийского кадрового дефицита.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель одного из региональных кадровых агентств Елена Волкова в разговоре с NEWS.ru подтвердила сложную ситуацию на российском рынке труда. По её словам, решить проблему острого дефицита кадров вряд ли удастся даже с помощью мигрантов.

Экономическая ситуация кардинально поменялась. Для многих мигрантов Россия уже не выглядит такой привлекательной, как раньше. Многие уезжают работать в страны Евросоюза, то есть сейчас довольно остро стоит вопрос конкуренции за иностранные кадры.

Пик кадрового дефицита в 2021 году пришёлся на август, когда работодателям не хватало 2,25 млн сотрудников. В минувшем сентябре российские компании сумели закрыть 13 тысяч вакансий, а в октябре еще 55 тысяч. В результате на начало ноября 2021 года дефицит сотрудников держался на уровне 2,18 млн человек.

«Не смешите регионы»

В то же время эксперты отмечают: дефицит рабочей силы наблюдается в тех регионах, которые отличаются относительно высоким уровнем экономического развития: Москва, Ленинградская область, некоторые регионы Юга России и Поволжья. При этом в небогатых субъектах, где уровень безработицы высок (республики Северного Кавказа, Южная Сибирь), никакого значительного дефицита нет.

По оценкам политолога Николая Евдокимова, тут играют свою роль несколько факторов. Во-первых, оживление экономики после пандемии, что привело к росту числа новых предприятий, а значит, и созданию новых рабочих мест, которые не всегда обеспечены рабочей силой. Во-вторых, продолжает он, само по себе открытие новых рабочих мест не решает проблему.

Людям нужна не просто работа, а высокооплачиваемая и квалифицированная работа с социальными гарантиями. Мы же не в начале ХХ века живём, граждане понимают, что квалифицированный труд должен соответствующим образом вознаграждаться и пополнять категории «работающих бедных» ни у кого желания нет, — заявил NEWS.ru Евдокимов.

По оценкам экспертов, выходом из этой ситуации может быть стимулирование развития малого и среднего бизнеса, а также создание высокотехнологичных производств, которые требуют использование квалифицированного труда. В числе возможных решений — появление особых экономических зон инновационного (технико-внедренческого) типа. Евдокимов напомнил, что сегодня такие зоны действуют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, некоторых других субъектах. Планируется открытие такой ОЭЗ в Башкирии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако некоторые специалисты склонны считать проблему дефицита кадров чересчур преувеличенной — дескать, рекрутеры и работодатели привыкли к ситуации, когда потенциальные сотрудники буквально толпятся за дверью.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв уверен: в большинстве регионов будут громко смеяться, когда услышат, что проблема безработицы в стране практически решена.

Вы посмотрите на Ульяновскую или Саратовскую область — там безработицы больше нет? Все трудоустроены? Не надо смешить людей! Просто работодатели и рекрутеры привыкли к тому, что всегда можно нанять мигрантов, дармовую рабочую силу. Да, такой действительно стало меньше, а раз так, то стоит отрывать задницу от стула и самостоятельно искать работников, — пояснил NEWS.ru Журавлёв.

Он признался, что не верит в тотальный дефицит кадров, объясняя это тем, что в России заметно сократился промышленный сектор, а в промышленной стране секвестирование такового ничем невозможно компенсировать.

Демографический фактор — тоже довольно странное объяснение. У нас что, за два года несколько миллионов человек умерло? — недоумевает эксперт.

При этом он отметил, что ставка на мигрантов изначально ущербна по целому ряду причин. Во-первых, мигранты в большинстве своём готовы трудиться лишь в определённых нишах, во-вторых, экономика, опирающаяся на гастарбайтеров, априори обречена на технологическое отставание, в-третьих, иностранные рабочие, как правило, не желают адаптироваться к российским реалиям, что по его мнению автоматически порождает социально-политические риски.

В начале недели замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что уровень безработицы в России снизился в октябре до 4,3% — показатель является самым низким за последние годы.

Согласно данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%.