Экс-замглавы Химок задержали по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/ffcd6e34-b8b2-11eb-9a74-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Ваулин/vk.com

Полицейские Московской области задержали бывшего заместителя главы городского округа Химки Юрия Ваулина. Политика подозревают в мошенничестве, ущерб от которого составил 5 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, на чиновника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, силовики провели обыски в квартире и по месту работы Ваулина, а также у руководителя частной компании, которая фигурирует в деле.

Следователи считают, что с 2018 по 2020 год чиновник получил от местного предпринимателя в общей сложности больше 5 млн рублей, часть их которых была передана наличными, а часть переведена на счёт компании «Результат Консалтинг». Эти деньги должны были поспособствовать выкупу находящегося в аренде участка земли и согласованию пристройки к находящемуся на нём строению. Однако Ваулин не выполнил данные предпринимателю обещания.

Ранее стало известно, что следствие требует продлить арест директору Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорю Барцицу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, по словам его адвоката Валерия Ванина, обвиняемый возместил весь ущерб.