Так курочку готовила еще моя прабабушка — хрустящие и сочные кусочки. Круче любого фастфуда

Панировочные сухари — это не наш метод. Грецкие орехи рубятся ножом, смешиваются с апельсиновой цедрой — и получается корочка, которая хрустит громче чипсов. Мясо под ней остается мягким, сочным, с легким цитрусовым ароматом.

Что понадобится

500 г куриного филе, 2 апельсина, 100 г грецких орехов, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 3 ст. л. растительного масла, 1/2 ч. л. соли, перец.

Как я готовлю

Курицу режу кусочками, солю, перчу. С одного апельсина снимаю цедру, из обоих выжимаю сок. Орехи рублю в крошку, смешиваю с цедрой.

Обваливаю курицу в панировке, обжариваю на сильном огне в 2 ст. л. масла по 3 минуты с каждой стороны. Уменьшаю огонь до среднего, накрываю крышкой, готовлю еще 7–8 минут.

Для соуса взбиваю оставшееся масло с апельсиновым соком, медом и горчицей, солю, перчу. Подаю курицу, полив соусом.

