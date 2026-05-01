01 мая 2026 в 06:00

Так курочку готовила еще моя прабабушка — хрустящие и сочные кусочки. Круче любого фастфуда

Панировочные сухари — это не наш метод. Грецкие орехи рубятся ножом, смешиваются с апельсиновой цедрой — и получается корочка, которая хрустит громче чипсов. Мясо под ней остается мягким, сочным, с легким цитрусовым ароматом.

Что понадобится

500 г куриного филе, 2 апельсина, 100 г грецких орехов, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 3 ст. л. растительного масла, 1/2 ч. л. соли, перец.

Как я готовлю

Курицу режу кусочками, солю, перчу. С одного апельсина снимаю цедру, из обоих выжимаю сок. Орехи рублю в крошку, смешиваю с цедрой.

Обваливаю курицу в панировке, обжариваю на сильном огне в 2 ст. л. масла по 3 минуты с каждой стороны. Уменьшаю огонь до среднего, накрываю крышкой, готовлю еще 7–8 минут.

Для соуса взбиваю оставшееся масло с апельсиновым соком, медом и горчицей, солю, перчу. Подаю курицу, полив соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Натираю картошку и лук на терке, добавляю яйцо — жарю одним блином: дерун-гигант за 12 минут, хрустящий снаружи и нежный внутри
Гастроэнтеролог назвала главный риск застолья в майские праздники
Клефтико — мясной фаворит нашей семьи. Привезли рецепт из Греции и теперь готовим сами
Морковь теперь не вянет в холодильнике: кекс, на который подсели и готовим снова и снова
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
