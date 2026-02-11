Зимняя Олимпиада — 2026
Так готовят рыбку в лучших азиатских ресторанах — и это проще, чем кажется: топ-маринад для тунца и не только

Подаю этого тунца на большом блюде с овощами-гриль — выглядит эффектно, а готовится так быстро, что остается время на общение. Идеально для внезапных гостей или особого вечера.

Для приготовления этого стремительного ужина мне понадобится: свежие стейки тунца (2 шт., около 300-400 г), соевый соус (3 ст. л.), кунжутное масло (2 ст. л.), семена кунжута (2 ст. л.), мед (1 ч. л.), свежий имбирь (кусочек 2-3 см), зеленый лук (2-3 стрелки), растительное масло для жарки.

Начинаю с подготовки маринада: в небольшой миске смешиваю соевый соус, кунжутное масло и мед. Имбирь очищаю и натираю на мелкой терке прямо в маринад — это даст максимальный аромат. Стейки тунца промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка смазываю получившимся маринадом. На сухой сковороде поджариваю кунжутные семена до золотистого цвета и насыщенного аромата — примерно 2-3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Пересыпаю в тарелку. Теперь самое важное: разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне до состояния «почти дымно». Смазываю растительным маслом. Выкладываю стейки тунца и обжариваю ровно по 1-1,5 минуты с каждой стороны для medium rare или по 2 минуты для более прожаренного варианта. Рыба должна остаться сочной внутри. Готовые стейки выкладываю на тарелки, обильно поливаю оставшимся маринадом, посыпаю поджаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Подаю немедленно с отварным рисом или салатом из свежих овощей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

