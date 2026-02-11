Утопающий в цветах и игрушках гроб девятилетнего Паши попал на фото

Гроб девятилетнего мальчика Паши, в убийстве которого обвиняют 38-летнего уроженца ЛНР Петра Жилкина, утопает в цветах и детских игрушках, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания с мальчиком проходит на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.

Церемония проходит в открытом режиме, любой желающий может прийти на прощание. На кадрах с места событий видно большое количество людей, которые подходят к маленькому гробу и кладут цветы.

До этого юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи убитого ребенка сообщал, что на церемонии будут присутствовать полицейские и сотрудники Росгвардии, которые будут следить за порядком. Он также озвучил, где похоронят мальчика.

Прежде появилась информация, что семье убитого Паши помогут решить проблему с жильем. Сорокин рассказал, что квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда. Он также отметил, что ожидает более активной позиции от городской администрации в решении социальных вопросов.