Так цветную капусту вы еще точно не готовили: рецепт салата, который стал нашим фаворитом

Этот салат я случайно придумал, когда нужно было срочно приготовить что-то легкое к ужину, а в холодильнике оказались только цветная капуста и овощи. Сочетание хрустящей капусты со сладким перцем и пикантными маслинами оказалось настолько удачным, что теперь это блюдо регулярно появляется на нашем столе.

Готовлю так: цветную капусту (400 г) разбираю на небольшие соцветия и бланширую в подсоленной воде 5 минут, чтобы осталась хрустящей. Сладкий перец (2 шт.) нарезаю тонкой соломкой, помидоры черри (100 г) режу половинками, красный лук — тонкими полукольцами. Маслины (70 г) оставляю целыми. Для заправки смешиваю греческий йогурт (300 г) с оливковым маслом (10 мл), лимонным соком (2 ст. л.), мелко нарубленной петрушкой (10 г), солью (0,5 ч. л.) и черным перцем. Все ингредиенты аккуратно соединяю и даю салату настояться 10–15 минут. Подаю охлажденным — идеально подходит к мясным блюдам или как самостоятельный легкий ужин.

