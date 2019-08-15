https://static.news.ru/photo/568e3c98-bfbe-11e9-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Тайфун «Кроса» только за одну ночь принёс в Приморье 70% месячных осадков. Дождь лил и 15, и 16 августа.

Осадкам была присвоена категория опасного метеорологического явления. В Хасанском районе прошёл дождь с общим количеством 125 мм, сообщает Гидромет .

Шторм сместится по более восточной траектории и уйдёт на запад к японскому острову Хоккайдо. В восточных районах Приморья он вызовет сильные и кратковременные дожди.

Ранее News.ru сообщал, что власти Японии призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе страны из-за пришедшего в регион тайфуна «Кроса». Уровень угрозы поднят до четырёх из пяти возможных, отменены около 700 рейсов в западную Японию, приостановлено движение на некоторых железнодорожных маршрутах.