https://static.news.ru/photo/8eb3c58e-bff0-11e9-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Циклон, который сформировался из тайфуна «Кроса», северной периферией захватит юг Сахалина.

По данным Росгидромета, стихия обрушится на остров 17 августа.

Он образовался в Тихом океане, в пятницу он располагается в центральной части Японского моря и смещается на северо-восток, постепенно теряя силу. Днём в субботу он будет располагаться над Хоккайдо, захватывая северной периферией юг Сахалина, — сообщили синоптики.

В свою очередь сотрудники Сахгидромета уточнили , что с севера на Сахалин и Охотское море идёт антициклон, который размывает дожди, связанные с циклоном, а также усиливает скорость ветров восточной четверти.

В субботу на юге Сахалина ожидаются осадки и ветер с порывами от 15 до 24 м/с.

Как писал News.ru ранее, тайфун «Кроса» только за одну ночь принёс в Приморье 70% месячных осадков. Дождь лил и 15, и 16 августа. Осадкам была присвоена категория опасного метеорологического явления. В Хасанском районе прошёл дождь с общим количеством 125 мм.