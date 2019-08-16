Циклон, который сформировался из тайфуна «Кроса», северной периферией захватит юг Сахалина.
По данным Росгидромета, стихия обрушится на остров 17 августа.
Он образовался в Тихом океане, в пятницу он располагается в центральной части Японского моря и смещается на северо-восток, постепенно теряя силу. Днём в субботу он будет располагаться над Хоккайдо, захватывая северной периферией юг Сахалина, — сообщили синоптики.
В свою очередь сотрудники Сахгидромета
В субботу на юге Сахалина ожидаются осадки и ветер с порывами от 15 до 24 м/с.
Как писал News.ru ранее, тайфун «Кроса» только за одну ночь принёс в Приморье 70% месячных осадков. Дождь лил и 15, и 16 августа. Осадкам была присвоена категория опасного метеорологического явления. В Хасанском районе прошёл дождь с общим количеством 125 мм.