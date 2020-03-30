https://static.news.ru/photo/34ce205e-49ee-11ea-911d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство утвердило новый список товаров первой необходимости. Из перечня убрали табак, автозапчасти, печатные СМИ и похоронные принадлежности.

Также из списка убрали электрооборудование, кабельную продукцию, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, бытовые приборы, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, упаковку, этикетки, ценники и кассовую ленту.

Кроме того, пункт «Мыло и моющие средства» разделили на «Мыло хозяйственное» и «Мыло туалетное», говорится на сайте правительства. Другим товарам добавили описание.

Всего перечень состоит из 23 пунктов.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.