«Та же вакцина»: власти Москвы рассказали о назальном варианте «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет отличаться от обычной только способом введения, рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По сути дела, это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положена специальная насадка-спрей, — сказала она в эфире Первого канала.

Чиновница отметила, что простой гражданин не сможет пользоваться препаратом самостоятельно, несмотря на кажущуюся простоту, — делать это должен медик. Вводить медикамент также придётся два раза.

Назальный вариант вакцины формирует местный иммунитет, что даёт меньшую эффективность, но большую безопасность. В связи с этим его будут применять для людей, которым не рекомендуется инъекция препарата.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начались международные клинические исследования российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки. В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединённых Арабских Эмиратов. Градоначальник уточнил, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет. Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно, пояснил он.

Также Собянин объявил, что в Москве стартуют клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, в Москве проведут три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины «Спутник V» от коронавируса.