23 августа 2025 в 09:58

Та самая тушенка по ГОСТу — четкий рецепт идеальной заготовки

Тушенка по ГОСТу — это проверенный временем рецепт мясной консервации, который гарантирует насыщенный вкус и длительное хранение. Сочетание свиной шеи и сала дает нежную текстуру и богатый аромат. Такую заготовку можно использовать для супов, каш или просто подавать с гарниром.

Для приготовления нарежьте 60% свиной шеи и 30% сала небольшими кусочками. В стерильную банку уложите слоями: 1 ст. л. нарезанного лука, 5 горошин черного перца, мясо, сало, 1 лавровый лист и 0,5 ч. л. соли. Добавьте немного воды, чтобы покрыть содержимое, но не утрамбовывайте слишком плотно. Закройте крышкой и поставьте банку в кастрюлю с полотенцем на дне. На слабом огне кипятите 10 часов, затем оставьте в воде до полного остывания.

Готовая тушенка получается мягкой, с насыщенным мясным вкусом и тонким ароматом специй. Храните ее в прохладном месте до 2 лет.

еда
рецепты
свинина
тушенка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
