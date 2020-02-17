https://static.news.ru/photo/687639e8-5185-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, как врачам в Тюменской области пришлось добираться к беременной женщине по замёрзшему болоту и проводить операцию в деревенском доме, в котором нет водопровода. Этот сюжет тронул подписчиков врача до слёз.

Инцидент произошёл в посёлке Старый Каишкуль, который находится в 170 км от Тюмени. У беременной женщины началось кровотечение. Ей потребовалась экстренная помощь. Однако эту местность сильно замело. Тракторист расчищал дорогу врачам. Им пришлось развернуть операционную в доме, где не было подходящих условий для роженицы.

Интернет-пользователи восхитились героизмом российских врачей. Некоторые отметили, что им обидно от того, что люди вынуждены жить в таких условиях.

Ранее NEWS.ru передавал, что телеведущая в очередной раз удивила зрителей. На этот раз Малышева перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Это произошло прямо в эфире передачи «Жить здорово!».