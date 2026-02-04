Сырные блинчики с зеленью на кефире: нежные, дырявые, с хрустящим сырным краем. Идеальный сытный завтрак или перекус за 15 минут!

Это не те скучные блины, что ждут, пока их намажут икрой или вареньем. Эти блины самодостаточны: хрустящая корочка, сотканная из расплавленного сыра, и влажная, пористая серединка, наполненная ароматом свежей зелени. Это закуска, гарнир и завтрак в одном лице.

В миске взбиваю 250 мл кефира комнатной температуры с 3 яйцами и половиной чайной ложки соли. 30 граммов свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) мелко рублю. 150 граммов твердого сыра (например, российского, чеддера или сулугуни) натираю на мелкой терке. Соединяю кефирно-яичную смесь, зелень и сыр. Добавляю 7 столовых ложек (примерно 150-160 г) пшеничной муки, половину чайной ложки соды и 1,5 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешиваю венчиком до однородности. Тесто получается густым, как на оладьи, с явными включениями сыра и зелени. Даю ему постоять 5-7 минут. Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием) и смазываю ее тонким слоем растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя не очень большие блинчики. Жарю на среднем огне около 2-3 минут с одной стороны, пока поверхность не покроется пузырьками, а края не подрумянятся. Затем аккуратно переворачиваю и жару еще 1,5-2 минуты с другой стороны до золотистого цвета. Готовые сырные блинчики выкладываю на тарелку. Подаю сразу, пока они горячие и хрустящие. Идеальны со сметаной или просто так.

