Сыплешь порошок прямо в барабан и удивляешься пятнам — вот где косяк и как стирать по уму

Сыплешь порошок прямо в барабан и удивляешься пятнам — вот где косяк и как стирать по уму

Многие уже привыкли к капсулам и не задумываются, как работает обычный порошок. А зря: от способа загрузки зависит и чистота белья, и его внешний вид. Ошибка кажется мелкой, но результат заметен сразу.

Порошок нужно засыпать в специальный лоток. Вода подается туда под напором, растворяет средство и уже в жидком виде распределяет по вещам. Так оно работает равномерно и без следов.

Если же сыпать прямо в барабан, гранулы растворяются медленно. В итоге на ткани остаются белые разводы, особенно на темной одежде.

С агрессивными средствами еще строже. Отбеливатели и пятновыводители при прямом контакте могут повредить ткань, оставить выцветшие пятна или даже дыры.

Важно и то, куда именно засыпать порошок. В лотке обычно три отделения: для предварительной стирки, основной и кондиционера. Перепутаете — и машина смоет средство в первый цикл, а дальше белье будет крутиться почти в чистой воде.

Правильная загрузка — это не мелочь, а простой способ стирать чище и без лишних проблем.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Традиционные методы вроде газет или уксуса часто оставляют неприятные следы или резкий запах.