Сёстры-близнецы одновременно забеременели от близнецов

https://static.news.ru/photo/a784b654-e14b-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meancloth/Whitehotpix/Global Look Press

В США две пары близнецов одновременно станут родителями. Девушки при этом рассказали, что зачать детей у них тоже получилось почти в один и тот же день.

Бриттани и Бриана Диан познакомились со своими избранниками Джошем и Джереми Сейлерс на фестивале близнецов в городе Туинсберг. Через полгода обе парочки объявили о помолвке. Предложения братья сделали девушкам в один и тот же момент, одновременно встав на колени, пишет издание Unilad.

Кольца, кстати, сёстрам подарили одинаковые, а двойную свадьбу сыграли в 2018 году. С тех пор обе семьи живут в одном доме в штате Вирджиния.

Сёстры и их мужья являются идентичными близнецы, поэтому их дети будут друг для друга одновременно родными и двоюродными братьями или сестрами.

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