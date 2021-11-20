Сын Пескова признался в гонках на авто после резонансного ДТП

Несовершеннолетний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Мика выложил пост в своём Instagram по поводу гибели в ДТП блогера Саида Губденского. Он признался, что такие происшествия заставляют его ездить аккуратнее, но этого хватает на два-три дня, и что он продолжит гонять. Позже Дмитрий Песков заявил, что это писал не его сын.

Такая странная психологическая фигня, каждый раз, когда вижу аварию, или, тем более, разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2–3 дня и начинается то же самое. [...] Могу сказать одно: я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, — говорится в сообщении в сториз Instagram Мики Пескова.

mika_peskov/instagram.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил изданию «Подъём», что это сообщение написал не его сын, он лишь перепостил чужое сообщение.

Это не он. Это скриншот перепостил, — сказал Песков.

Блогер Саид Губденский накануне разбился в аварии на Кутузовском проспекте. Он был за рулём BMW M4, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Блогер погиб на месте, его пассажира госпитализировали, но он скончался в больнице. По свидетельствам очевидцев, перед столкновением блогер «играл в шашечки». В прокуратуре Москвы сообщили, что 28-летний водитель BMW, который, предположительно, является виновником аварии, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также лишался прав.