Сын Малофеева: Twitch и Amazon ответят за «дискриминацию русских» Сын учредителя «Царьграда» Кирилл Малофеев заявил, что Twitch и Amazon ответят за «дискриминацию русских»

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Арбитражный суд Москвы арестовал российские активы стримингового сервиса Twitch и его материнской компании — IT-гиганта Amazon на 3 млрд рублей по иску киберспортсмена Кирилла Малофеева — сына учредителя «Царьграда» Константина Малофеева. Истец в беседе с «Царьградом» сообщил, что приложит все усилия для того, чтобы действия ответчиков получили должную оценку от российских антимонопольных служб за «дискриминацию русских». Малофеев призвал других стримеров не бояться Twitch и прекратить притеснения в сторону россиян на платформе.

Наша борьба может стать хорошим примером для других стримеров. Давайте перестанем бояться Twitch! Пора прекратить издевательство над русскими игроками! Я обратился в суд не столько и не только как несправедливо заблокированный, но и как стример, который с 2014 года вынужден говорить «осуждаю» каждые пятнадцать минут, — заявил Малофеев.

Киберспортсмен добавил, что Twitch отключил монетизацию для всех российских стримеров, а также произвольно блокирует их без законных оснований. Малофеев отметил, что модерация «не учитывает особенности российского менталитета» и дает перманентный бан за использование «русского литературного» слова «негр».

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo в России следует ограничить. По ее мнению, эти платформы становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. Она также отметила необходимость серьезного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких.