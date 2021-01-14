16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Сын Грачевского после его смерти остался с няней

15:05, 15 января 2021 21
Екатерина Белоцерковская с сыном Филиппом Екатерина Белоцерковская с сыном Филиппом Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

Грудной сын Бориса Грачевского вынужденно остаётся с няней после смерти отца, рассказала подруга худрука «Ералаша» актриса Оксана Сташенко.

Ребёнок сейчас, кстати, у няни. Катя (мать ребёнка, Екатерина Белоцерковская. — NEWS.ru) сама с «короной» лежит, — сказала Сташенко порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, актриса отметила, что Грачевского все любили. Она назвала худрука «Ералаша» светлым человеком, а его смерть настоящим шоком.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Однако Елена Малышева отметила, что он умер не столько от COVID-19, сколько от серьёзных хронических заболеваний.

Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео