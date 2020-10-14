Сын Алибасова считает историю с квартирой отца хайпом

https://static.news.ru/photo/82230934-0e27-11eb-8625-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: barialibasovjr/instahram.com

История с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана ради хайпа. Об этом заявил сын музыканта Бари Алибасова Бари Алибасов — младший.

Я искренне считаю, что папа с Лидой изначально договорились, как они будут хайповать по поводу квартиры в Новой Москве. А учитывая, что всё наложилось на лечение папы в больнице Алексеева, то их «квартирный хайп» очень даже удался, — заявил он в интервью Пятому каналу.

Алибасов-младший добавил, что рад, что супругам удалось убедить всю страну в своих проблемах. Кроме того, обе стороны заработали на этом так много денег, что даже «ему перепало».

Кроме того, сын продюсера считает, что звёздная пара по-прежнему любят друг друга, не забывая зарабатывать на этом деньги. Он подчеркнул, что узнать, была ли судебная тяжба реальной или выдуманной для привлечения внимания, можно будет в апелляционной инстанции.

Ранее Федосеева-Шукшина по суду вернула себе право на обладание апартаментами в Новой Москве, которое до этого перешло к её мужу Бари Алибасову.

NEWS.ru писал, что Бари Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической клиники. Мужчина сообщил, что отношения с супругой разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками. Позже Алибасов заявил, что не хочет развода и любит Федосееву-Шукшину. При этом он подчёркивал, что бракоразводный процесс уже запущен.