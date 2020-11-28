Сябитова рассказала о главной опасности для женщин старше 50 лет

https://static.news.ru/photo/5873fb3c-31ba-11eb-861c-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Женщин старше 50 лет убивает культ молодости. Об этом заявила ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова.

Красота — в глазах смотрящего, но почему эти смотрящие решили видеть лишь какой-то один её аспект? Может быть, пришло время нам всем обратить внимание не только на свою внешность, но и на таланты, черты характера и жизненную позицию, — пишет она в Instagram.

Сябитова добавила, что в современном обществе красота — это гладкость кожи, подтянутая фигура и ухоженная внешность. При этом из критериев почему-то исчезли ум, эрудированность, профессионализм и опыт.

По мнению ведущей, женщинам после 50 нужно перестать пытаться выглядеть так, как они выглядели в молодости, и делать вид, будто им 30 или 40 лет. Подписчики согласились с Сябитовой, поставив на первое место мудрость, воспитание, грамотную речь, а не «надутые губы».

Как писал NEWS.ru, благодаря телепроекту «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала самой раскрученной свахой страны. Индивидуальная личная консультация в её брачном агентстве стоит 15 тысяч рублей. Первичная же консультация в клинике ведущей телешоу «Жить здорово!» и «Здоровье» Елены Малышевой стоит 10 тысяч рублей.

При этом онлайн-консультация Сябитовой обходится почти вдвое дешевле личного общения — 8 тысяч рублей. Телесваха также предлагает заключить индивидуальный контракт стоимостью 125 тысяч рублей, который при этом мужа не гарантирует.