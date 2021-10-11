Свыше 656 тысяч иностранцев получат российское гражданство в 2021 году

В 2021 году более 656 тысяч иностранцев получат гражданство РФ. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой в статье, опубликованной на портале «МВД медиа». Он отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря ряду мер, принятых в рамках выполнения концепции миграционной политики.

Численность лиц, принятых в гражданство Российской Федерации, увеличилась с 498 тыс. человек в 2019 году до 656 тыс. в 2020 году, а в текущем году будет ещё больше, — написал Горовой.

Он добавил, что в рамках концепции миграционной политики было отменено собеседование для признания носителем русского языка среди граждан Белоруссии и Украины. Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, состоящих в браке и имеющих общих детей с гражданами РФ, упрощён порядок получения гражданства. Помимо этого, отменён ряд требований к заявителям и сокращён срок рассмотрения заявлений.

Упрощены также процессы получения вида на жительство и разрешения на временное проживание, для них сокращён срок рассмотрения заявлений. Однако, несмотря на это, численность граждан, получивших статус резидентов, снизилась из-за ограничений на трансграничные поездки. В 2020 году их насчитывалось менее 349 тысяч по сравнению с 429 тысячами годом ранее.

Ранее в МВД рассказали, за какие действия иностранец может лишиться гражданства России. Его могут аннулировать, если на этапе получения заявитель сообщил ложные сведения о себе. Кроме того, без гражданства могут остаться лица, которые приобретали его для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ.