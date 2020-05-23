Свыше 270 тысяч россиян остаются под наблюдением медиков из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/72883c7c-9cc8-11ea-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики продолжают наблюдать за состоянием 276 тысяч жителей страны из-за подозрения на инфицирование коронавирусом нового типа. Он вызывает тяжёлое заболевание COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за всё время наблюдений специалисты сделали свыше 8,4 млн тестов на COVID-19. За последние сутки медики провели 276 тысяч исследований, пишет ТАСС.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019-го. По последним данным, в мире заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью.

Глава региона уточнил, что выданные в Подмосковье цифровые пропуска до 27 мая продолжат действовать в столице, однако после жители пригородов должны будут получать разрешения на сайте мэрии Москвы.