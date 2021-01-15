Свыше 20 авиарейсов отменили или задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/fc4df5f8-57dc-11eb-a8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 20 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы 16 января из-за сильных снегопадов, следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание». По информации на 11:54 мск, во Внуково три вылета задержаны, два отменены, в Домодедово задержаны 11 бортов, в Шереметьево — четыре лайнера задержаны, три отменены.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал журналистам, что 16 января в мегаполисе прогнозируется температура минус 15 градусов по Цельсию, сильные осадки, порывистый ветер и низкое давление. По его словам, максимальная температура воздуха в Москве — минус 13–15 градусов, по области — от минус 12 до минус 18 градусов, пишет РИА Новости.

Накануне в российском сегменте Интернета появилась пугающая фотография обледеневшей Останкинской телебашни. Некоторые увидели в этом зловещий знак, другие стали гадать, что же это за природное явление. В частности, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал белый налёт обычной изморозью. Это вид атмосферных осадков, который представляет собой кристаллические или зернистые отложения. При условии влажной и одновременно морозной погоды такое можно увидеть на проводах и ветвях деревьев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что типично «русская зима» с сугробами и морозами, которая пришла в Москву, сохранится в столице до конца января. Небольшое потепление можно ожидать в третьей декаде месяца, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.