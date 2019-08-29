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Более 10 тысяч человек находятся в настоящее время в зоне чрезвычайной ситуации в Приморском крае. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона пояснил, что речь идёт о жителях 43 населённых пунктов. Он также отметил, что введение режима ЧС способствует более быстрому реагированию на проблемы, связанные с размывом дорог, передаёт ТАСС .

По причине сильных ливней в регионе было произведён сброс воды из водохранилищ, что привело к выходу из берегов реки Богатая. В результате были размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути во Владивостоке, а также подтоплен частный сектор. Власти города готовятся к возможной эвакуации проживающих там людей.

Ранее News.ru писал, что мэр столицы Приморья Олег Гуменюк оценил ущерб от разгула стихии в 100 млн рублей.