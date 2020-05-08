Святенко: более 20 тысяч COVID-инфицированных лечатся на дому в Москве

Член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко оценила в 20 тысяч количество заражённых или потенциально инфицированных коронавирусом, которые оказались на домашнем лечении в столице.
По мнению сенатора, пациенты с лёгкой формой COVID-19 не нуждаются в госпитализации. После тестирования они получают предписание не выходить из дома, лист самоконтроля и необходимые препараты, которые выдаются бесплатно.
Сейчас более 20 тысяч человек находятся на домашнем лечении в Москве с подтверждённым коронавирусом и симптомами ОРВИ. В условиях пандемии может быть вероятность, что за симптомами ОРВИ скрывается коронавирус, поэтому следует сразу же начинать лечение, — отметила Святенко.
Общее число заражённых в Москве превысило 98,5 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, Россия опередила Францию и вышла на пятое место по количеству выявленных пациентов с COVID-19. По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии заразились около 188 тысяч жителей страны, погибли более 1,7 тысячи россиян.
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