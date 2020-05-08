Святенко: более 20 тысяч COVID-инфицированных лечатся на дому в Москве

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Поручение правительства главам регионов обеспечить бездомных россиян жильём на время пандемии — серьёзный вклад в борьбу с коронавирусом. Многим людям это позволит избежать болезни, а значит, сохранить здоровье и жизнь, считает руководитель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно создавать дополнительные временные приюты в городах-миллионниках. Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда. При этом...