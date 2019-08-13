https://static.news.ru/photo/b304b8f2-bdcb-11e9-84f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: rock_architecture_studio/instagram.com

Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин прокомментировал проект храма святой Екатерины, разработанный студией ROCK. Он отметил, что культовое здание не должно напоминать аквариум.

Для верующих людей нужно создавать то пространство, которое будет приближать их к Богу — не отдалять от него и не делать их моление подобно положению рыбки в стеклянном аквариуме, на которую все смотрят и восторгаются её красотой или дают свои комментарии, — цитирует священнослужителя РИА Новости .

Калинин атмосфера в храме должна настраивать верующих на молитву. Если её удастся создать в таком сооружении, то проект оправдан. В противном случае его следует расценивать только как попытку авторов самовыразиться, а это не нужно ни РПЦ, ни прихожанам.

Как ранее писал News.ru, архитекторы утверждают, что предлагаемый ими футуристический проект создан с соблюдением всех основных канонов. Они пояснили, что основное тело храма расположено внутри объёма, снаружи его окружает закрытая оранжерея с общим доступом.