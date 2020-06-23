Священнику запретили проводить службы после критики храма ВС РФ

https://static.news.ru/photo/0a16943e-b54d-11ea-91f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он на своей странице в социальной сети выступил с критикой главного храма Вооружённых сил России. Он назвал построенный «в чистом поле» храм «языческим капищем».

В своём посте, опубликованном 15 июня, Иоанн написал, что не имеет значение, что там будет проходить божественная литургия. По словам священника, действие всё равно будет совершаться православным в осуждение. Он отметил, что строительство храма ВС РФ — это ещё один пример того, как православие превращается в «банальное язычество со своими капищами, иконами родов войск и соборами по профессиональной принадлежности».

Печалька, — выразил свои эмоции по поводу происходящего священнослужитель.

После этого Курмояров сказал, что многие священники в РПЦ являются сейчас «жрецами языческого культа». Иоанн уверил, что может подтвердить это высказывание конкретными примерами.

Именно поэтому сейчас у нас происходит профанация христианской веры. Данный храм является ярчайшим свидетельством свершающейся на наших глазах такой профанации, — цитирует священника портал Znak.

Позднее, отметил клирик, нашёлся некий человек, который «настучал» на него в епархию. В итоге 18 июня вышел указ о запрете Иоанну в служении до выяснения обстоятельств причин его поведения, которое было расценено как «недостойное».

Ректор семинарии, пусть и не с первой попытки, смог заставить критика храма ВС написать объяснительную записку. В ней Иоанн подчеркнул, что всегда с уважением относился к подвигу советского народа, совершённого во время войны против фашистов. Однако, как отметил клирик, он считает недопустимым символов эпохи СССР среди росписей в православном храме. Кроме того, в записке священник попросил объяснить, что такое «недостойное поведение, несоответствующее званию клирика».

Также он сказал, что патриарха Кирилла в истории с собором «подставило окружение, как в случае с часами». Иоанн заявил, что в возникшей ситуации происходит подмена понятий.

Главное же — восхваление Великой Победы. При чём здесь храм и православие вообще? Сюда, вероятно, придут поклоняться чему-то совсем другому, а это и есть язычество, — возмутился Курмояров.

Как писал NEWS.ru, освящённый 14 июня главный храм Вооружённых сил стоил 6 млрд рублей. Изначально заявлялось, что он строится на народные пожертвования. В начале 2020 года выяснилось, что половину — 3 млрд рублей — оплатили бюджеты Москвы и Московской области. Оставшиеся 3 млрд составили, по официальным заявлениям, деньги частных лиц. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин перевёл личные средства на изготовление центральной иконы собора.

Президент осмотрел патриарший собор в Подмосковье 23 июня.