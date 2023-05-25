Священник умер прямо во время службы в храме Игумен Анастасий скончался во время службы в Николо-Угрешском монастыре в возрасте 72 лет

Фото: ugresha.org

Игумен Анастасий

Старший священник церкви Макария в Дзержинском округе Подмосковья игумен Анастасий скончался прямо во время службы, сообщили на сайте Николо-Угрешского монастыря. Священнослужителю было 72 года.

24 мая на 74-м году жизни отошел ко Господу насельник Угрешской обители игумен Анастасий (Каюк). Всевышний призвал отца Анастасия во время всенощного бдения под праздник Вознесения Господня на словах песни Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» <...> Батюшка скончался так, как и хотел, — на службе, — сообщили представители монастыря.

«МК» пишет, что во время службы вечером 24 мая игумену внезапно стало плохо, вызвали скорую, но прибывшие врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, представитель РПЦ умер от сердечного приступа.

Игумен Анастасий родился в поселке Котельники. Он поступил послушником в Николо-Угрешский монастырь в 1992 году и вскоре был назначен старшим по Спасо-Преображенскому подворью Астрахани. Являлся духовным наставником Николо-Угрешской семинарии.

В августе 2022 года в Подмосковье настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова зарезал бывший преподаватель воскресной школы, которые после этого поджег один из кабинетов. Тело священника обнаружили на ступеньках у входа в храм в Домодедове, подозреваемый был задержан, было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.