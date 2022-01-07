Священник рассказал, что беспокоит верующих в электронных паспортах

В вопросе введения электронных паспортов верующих беспокоит возможность контроля над личностью, соблюдение своих прав и законодательства. Об этом в интервью РИА Новости рассказал секретарь синодальной комиссии Русской православной церкви по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.

По словам священника, когда речь заходит о введении электронных паспортов, верующих не волнуют вопросы технического прогресса.

Вопрос в том, не осуществляется ли при этом контроль над личностью. Если просто одна форма паспорта заменяется другой формой паспорта — то в этом ничего дурного нет, как мне представляется, если речь идет о том, что будут соблюдены добровольность и возможность выбора бумажного или безбумажного носителя и так далее, — сказал протоиерей.

При этом он подчеркнул, что если за заменой паспортов стоят ограничительные меры, то это не может вызывать восторга.

Особенно если причина этих ограничений находится за пределами действующего законодательства, — уточнил представитель РПЦ.

При этом представления о «сатанинских QR-кодах» среди верующих распространены не более, чем в целом у россиян. Он отметил, что исчерпывающим образом о данной мере высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Кирилл сказал, что граждан волнует введение разрешительного порядка предоставления прав и возможностей, которые ранее не подвергались сомнению. Он подчеркнул, что для входа в церковь никаких кодов не потребуется. Он также отметил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о «печати антихриста» греховны.

21 декабря глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что проект указа о цифровых паспортах планируется передать в администрацию президента на рассмотрение. Все разногласия по проекту сняты.

Электронные паспорта в России начнут выдавать на регулярной основе к 2023 году. Предполагается, что документы нового образца на начальных этапах получат не менее 100 тысяч граждан.

Электронный паспорт будет существовать в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. До конца 2022 года документы нового образца появятся в трёх субъектах РФ в рамках эксперимента.