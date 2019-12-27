https://static.news.ru/photo/a98aa61e-0b10-11ea-82e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Настоятель храма Святителя Иннокентия в Бескудниково протоиерей Михаил Дудко заявил, что решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения упорядочило существующую практику.

Согласно новым правилам, теперь можно крестить детей под именами святых других поместных православных церквей. А также если взрослый хочет принять крещение, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей, он может выбрать крестильное имя самостоятельно.

Решение Синода — это не какая-то революция в церкви, оно просто упорядочило практику. Есть много устаревших и неактуальных церковных постановлений, которые сейчас уже далеко не везде применяются. Одно из них — перемена имени, когда его нет в русских святцах, — цитирует Дудко РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, ребёнка с большим родимым пятном, которого священник отказался крестить вместе с другими детьми, крестили после вмешательства епархии.