Сворачиваю тесто рулетом — и пеку пирог на Пасху с маком и изюмом за полчаса. Нежнее булочек и без расстойки

Сворачиваю тесто рулетом — и пеку пирог на Пасху с маком и изюмом за полчаса. Нежнее булочек и без расстойки

Беру муку, масло и яйца — сворачиваю тесто рулетом и пеку пирог с маком и изюмом всего за полчаса, без долгой расстойки и лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, слоистый рулет с ароматной маковой начинкой, сладким изюмом и тонкой румяной корочкой, который нежнее любых магазинных булочек и тает во рту.

Для теста муку смешайте с разрыхлителем и солью, натрите на терке холодное масло, перетрите в крошку, добавьте сметану, яйцо и сахар, замесите мягкое тесто, уберите в холодильник на 15 минут.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт, равномерно распределите маковую начинку, посыпьте изюмом, сверните плотным рулетом. Нарежьте рулет на порционные кусочки или оставьте целым, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 200°С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым к чаю — этот пирог-рулет станет вашим любимым десертом.

